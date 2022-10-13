وطنية
مجلس مكناس يدخل النفق المسدود
قاطع أغلبية مستشاري جماعة مكناس الجلسة الثانية من دورة أكتوبر، صباح أمس (الأربعاء)، إذ لم يحضر الجلسة سوى الرئيس جواد باحجي، وثلاثة من نوابه، إضافة إلى المستشارين الثلاثة المنتمين إلى الحزب الاشتراكي الموحد، ونائبين عن التقدم والاشتراكية وتحالف فدرالية اليسار. وعلى غرار جلسة الجمعة الماضي، قاطع مستشاروأكمل القراءة »
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