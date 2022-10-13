fbpx
وطنية

مجلس‭ ‬مكناس‭ ‬يدخل‭ ‬النفق‭ ‬المسدود

منذ دقيقة واحدة
قاطع‭ ‬أغلبية‭ ‬مستشاري‭ ‬جماعة‭ ‬مكناس‭ ‬الجلسة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دورة‭ ‬أكتوبر،‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ (‬الأربعاء‭)‬،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ ‬الجلسة‭ ‬سوى‭ ‬الرئيس‭ ‬جواد‭ ‬باحجي،‭ ‬وثلاثة‭ ‬من‭ ‬نوابه،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬المستشارين‭ ‬الثلاثة‭ ‬المنتمين‭ ‬إلى‭ ‬الحزب‭ ‬الاشتراكي‭ ‬الموحد،‭ ‬ونائبين‭ ‬عن‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية‭ ‬وتحالف‭ ‬فدرالية‭ ‬اليسار‭.‬ وعلى‭ ‬غرار‭ ‬جلسة‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬قاطع‭ ‬مستشارو‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى