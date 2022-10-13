الرياضة
بلان يعود للتدريب
عاد الفرنسي لوران بلان للتدريب، من بوابة ليون، الذي يعاني أزمة نتائج في الدوري الفرنسي. وانفصل بلان عن الريان القطري، قبل أشهر، إذ درب الفريق عامين، قبل أن يجد مكانا بليون، الذي قرر فسخ عقد مدربه السابق الهولندي بيتر بوش. ولم تتقبل إدارة ليون، البداية المتعثرة للفريقأكمل القراءة »
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