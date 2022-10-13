fbpx
الصباح الفني

بلقيس‭ ‬في‭ ‬جولة‭ ‬فنية‭ ‬بالمغرب‭ ‬

منذ 57 ثانية
بلقيس‭ ‬فتحي   ‭(‬خاص‭)‬
أعلنت‭ ‬الفنانة‭ ‬بلقيس‭ ‬فتحي،‭ ‬تقديم‭ ‬حفلات‭ ‬فنية‭ ‬بالمغرب‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جولة‭ ‬فنية‭ ‬ستحط‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الرحال‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المدن،‭ ‬للقاء‭ ‬جمهورها‭ ‬المغربي‭.‬ ‭ ‬ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تقدم‭ ‬بلقيس‭ ‬حفلات‭ ‬بالبيضاء‭ ‬والرباط‭ ‬وطنجة‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تكشف‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخرى‭ ‬تخص‭ ‬موعد‭ ‬الحفلات‭ ‬أو‭ ‬الجهات‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬تنظيمها‭. ‬وغردت‭ ‬بلقيس‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 57 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى