الصباح الفني
بلقيس في جولة فنية بالمغرب
أعلنت الفنانة بلقيس فتحي، تقديم حفلات فنية بالمغرب في إطار جولة فنية ستحط من خلالها الرحال في عدد من المدن، للقاء جمهورها المغربي. ويتوقع أن تقدم بلقيس حفلات بالبيضاء والرباط وطنجة دون أن تكشف تفاصيل أخرى تخص موعد الحفلات أو الجهات المشرفة على تنظيمها. وغردت بلقيسأكمل القراءة »
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