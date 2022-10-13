الرياضة
هالاند غير مرغوب فيه بإنجلترا
فاجأت جماهير لفرق بالدوري الإنجليزي، الجميع، بتوقيع عريضة من أجل مطالبة البرلمان البريطاني بطرد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، من “البريمير ليغ”، بسبب تألقه اللافت في بداية الموسم، إذ سجل 15 هدفا في عشر مباريات. ووصلت العريضة نهاية الأسبوع الماضي، إلى مليوني توقيع، إذ اعتبرأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا