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الرياضة

هالاند غير مرغوب فيه بإنجلترا

منذ 12 دقيقة
MANCHESTER, ENGLAND - OCTOBER 08: Erling Haaland of Manchester City looks on during the Premier League match between Manchester City and Southampton FC at Etihad Stadium on October 08, 2022 in Manchester, England. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)
فاجأت جماهير لفرق بالدوري الإنجليزي، الجميع، بتوقيع عريضة من أجل مطالبة البرلمان البريطاني بطرد النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، من “البريمير ليغ”، بسبب تألقه اللافت في بداية الموسم، إذ سجل 15 هدفا في عشر مباريات. ووصلت العريضة نهاية الأسبوع الماضي، إلى مليوني توقيع، إذ اعتبرأكمل القراءة »

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منذ 12 دقيقة


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