الرياضة
عين بنزيمة على قطر
ذكرت الصحف الفرنسية، أن الدولي الفرنسي كريم بنزيمة، لاعب ريال مدريد، وضع نصب عينيه كأس العالم المقبلة بقطر، بعد عودته من الإصابة، إذ طلب عدم الزج به خلال المباريات المقبلة للفريق الملكي، لكي يتسنى له تجاوز آثار إصابته الأخيرة. ويسعى بنزيمة إلى التحضير لكأس العالم المقبلة، وأنأكمل القراءة »
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