الرياضة
مبابي يثير زوبعة بباريس
أثار الدولي الفرنسي كيليان مبابي، زوبعة بباريس سان جيرمان، بعد إعلان نيته الرحيل عن فريق العاصمة الفرنسية. ويطالب مبابي بالرحيل في يناير المقبل، بسبب عدم التزام إدارة النادي بعدد من بنود عقده، الذي جدده الصيف الماضي إلى غاية 2025. ويعتبر مبابي أن إدارة باريس لم تتعامل معهأكمل القراءة »
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