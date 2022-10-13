fbpx
اذاعة وتلفزيون

أفلام سعودية على “نتفليكس”

منذ 13 ثانية
أعلنت منصة “نتفليكس” عن قائمة من المحتوى المقبل من الدول العربية، بما في ذلك مسلسلات وأفلام من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر. وأعلنت “نتفليكس” عن مجموعة من المحتوى الجديد، من برنامج ميلودرامي واقعي إلى مسلسل رسوم متحركة كوميدي، وفيلم يعكس حياة الشباب، ودراماأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 13 ثانية


زر الذهاب إلى الأعلى