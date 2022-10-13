اذاعة وتلفزيون
أفلام سعودية على “نتفليكس”
أعلنت منصة “نتفليكس” عن قائمة من المحتوى المقبل من الدول العربية، بما في ذلك مسلسلات وأفلام من المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة والأردن ومصر. وأعلنت “نتفليكس” عن مجموعة من المحتوى الجديد، من برنامج ميلودرامي واقعي إلى مسلسل رسوم متحركة كوميدي، وفيلم يعكس حياة الشباب، ودراماأكمل القراءة »
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