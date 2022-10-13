الصباح الفني
قالوا
الدريسي كتب الفنان التشكيلي والشاعر سليمان الدريسي مقطعا شعريا على صفحته بفيسبوك مما جاء فيه “للشوارع ذاكرة الألم.. للألم ذاكرة الوقت.. الحزن بلا ذاكرة”. العابد كتبت الفنانة عبير العابد على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “الجمال يبدأ في اللحظة التي تقرر فيها أن تكون أنت”. أسامة أكمل القراءة »
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