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الصباح الفني

قالوا

منذ 8 ثواني
الدريسي كتب‭ ‬الفنان‭ ‬التشكيلي‭ ‬والشاعر‭ ‬سليمان‭ ‬الدريسي‭ ‬مقطعا‭ ‬شعريا‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬بفيسبوك‭ ‬مما‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ “‬للشوارع‭ ‬ذاكرة‭ ‬الألم‭.. ‬للألم‭ ‬ذاكرة‭ ‬الوقت‭.. ‬الحزن‭ ‬بلا‭ ‬ذاكرة‭”.‬ العابد كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬عبير‭ ‬العابد‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬الجمال‭ ‬يبدأ‭ ‬في‭ ‬اللحظة‭ ‬التي‭ ‬تقرر‭ ‬فيها‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬أنت‭”.‬ أسامة‭ ‬أكمل القراءة »

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منذ 8 ثواني


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