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ملف الصباح

نعمة ونقمة

منذ 20 ثانية
سكنفل قال إن الأنترنت قد يكون مدمرا والآباء مطالبون بتوجيه أبنائهم كشف لحسن بن ابراهيم سكنفل، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة الصخيرات تمارة، أن وسائل التواصل الاجتماعي نعمة كبرى وقد تكون في الوقت نفسه نقمة مدمرة، فالوسائل تأخذ حكم الغايات كما يقال، وهذه الوسائل أصبحت ملازمة لحياتنا،أكمل القراءة »

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منذ 20 ثانية


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