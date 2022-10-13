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الأنترنت يبني التمثلات

منذ 18 ثانية
3 أسئلة إلى * محسن بنزاكور < بالفعل، خاصة أننا نعلم أن أسس التنشئة الاجتماعية هي كل المؤسسات التي تدعي بشكل مباشر أو غير مباشر بناء التمثلات والسلوك الإنساني، وكنا نتحدث في ما قبل عن الأسرة والمدرسة والإعلام والثقافة الشعبية وغيرها، فكيف لا يمكن اعتبار الأنترنت أيضاأكمل القراءة »

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منذ 18 ثانية


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