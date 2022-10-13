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سيارات “معتقلة” تورط مسؤولين
أعادت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بالرباط، المحجز البلدي بالعاصمة إلى الواجهة من جديد، حيث سيمثل مديره المعفى من مهامه ووكيل مداخيل بحي يعقوب المنصور، الاثنين المقبل، أمام قضاة الغرفة. ويعد الملف الثالث خلال السنوات الأربع الماضية، الذي يتفجر في وجه مسؤولي “فوريان” الرباط، بعدما أدين قبل أشهرأكمل القراءة »
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