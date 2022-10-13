حوادث
12 سنة لـ”حراك” بالجديدة
تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص بعد محاولتهم الهجرة السرية قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متهم متورط ضمن شبكة متخصصة في الهجرة السرية، وحكمت عليه ب 12 سنة سجنا بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية المشاركة في تنظيم وتسهيل خروج مغاربةأكمل القراءة »
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