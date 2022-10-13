حوادث
السرقة تورط مشردا بفاس
أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، على النيابة العامة المختصة شخصين عمرهما 29 سنة و41، للاشتباه في تورطهما في السرقة بالكسر وتعييب منشآت ذات منفعة عامة وحيازة المسروق، بعد اعتقالهما الأحد والاثنين الماضيين، بناء على أبحاث وتحريات باشرتها. وأسفرت أبحاث تقنية وتحريات ميدانية أنجزتها عناصرها والاستعانة بتسجيلاتأكمل القراءة »
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