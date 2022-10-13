ملف الصباح
استقالة الآباء
علوي أمراني حملهم المسؤولية لأنهم يسمحون لأطفالهم باستعمال الهواتف في سن مبكرة قال مهدي علوي أمراني، مختص في العلاج السلوكي المعرفي والعلاج الأسري النسقي ل”الصباح”، إن الآباء باتوا يواجهون صعوبة كبيرة في تربية أبنائهم في ظل التأثير السلبي ل”يوتوب” ومواقع التواصل الاجتماعي. ووصف أمراني الوضعية التي أصبحتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا