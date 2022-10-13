ملف الصباح
تحذيرات من كل العالم
انتشرت في الفترة الأخيرة تحذيرات كثيرة من شركات رقمية وفاعلين مجتمعيين ومثقفين، في دول كثيرة، من بينها المغرب، بخصوص المحتويات التي تنشر على شبكة الأنترنت، لدرجة أن بعض الشركات بعثت تحذيرات مباشرة لحسابات خاصة. وعلى سبيل المثال، فإن شركة “ميتا”، التي تدبر موقع “فيسبوك”، أكبر موقع للتواصل الاجتماعيأكمل القراءة »
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