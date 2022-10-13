fbpx
ملف الصباح

تحذيرات من كل العالم

منذ دقيقة واحدة
انتشرت في الفترة الأخيرة تحذيرات كثيرة من شركات رقمية وفاعلين مجتمعيين ومثقفين، في دول كثيرة، من بينها المغرب، بخصوص المحتويات التي تنشر على شبكة الأنترنت، لدرجة أن بعض الشركات بعثت تحذيرات مباشرة لحسابات خاصة. وعلى سبيل المثال، فإن شركة “ميتا”، التي تدبر موقع “فيسبوك”، أكبر موقع للتواصل الاجتماعيأكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى