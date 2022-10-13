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التحقيق في علاقات بارون بمسؤولين

منذ 55 ثانية
تورط في اختطافات واستفاد من تجميد عشرات الشكايات وتغلغل داخل بعض الأجهزة عجل تدخل رئاسة النيابة العامة، أثناء مراقبتها للتظلمات الناجمة عن سير الأبحاث، في ملفات يتهم فيها بارون مخدرات، معروف في طنجة بعلاقاته مع نافذين، بالتراجع عن إناطة الأبحاث بالفرقة الوطنية للدرك الملكي، وتكليف الفرقة الوطنيةأكمل القراءة »

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منذ 55 ثانية


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