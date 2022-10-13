الأولى
التحقيق في علاقات بارون بمسؤولين
تورط في اختطافات واستفاد من تجميد عشرات الشكايات وتغلغل داخل بعض الأجهزة عجل تدخل رئاسة النيابة العامة، أثناء مراقبتها للتظلمات الناجمة عن سير الأبحاث، في ملفات يتهم فيها بارون مخدرات، معروف في طنجة بعلاقاته مع نافذين، بالتراجع عن إناطة الأبحاث بالفرقة الوطنية للدرك الملكي، وتكليف الفرقة الوطنيةأكمل القراءة »
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