مجتمع
رصد دينامية حقوق المهاجرين بجهة بني ملال
نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خنيفرة ، أخيرا، ورشة تشخيصية ترصد الدينامية الجديدة التي تشهدها مرافعات قضايا حقوق المهاجرين بجهة بني ملال خنيفرة، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات العمومية بالجهة ذات الصلة بالهجرة والفاعلين الجمعويين المهتمين بالموضوع. وتمركزت الورشة التشخيصية، حول التدابير والبرامج والعمليات المتخذة منأكمل القراءة »
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