مجتمع
تنسيقية ضد ترحيل سوق الزمامرة
شكل، أخيرا، مكتب مسير ” للتنسيقية المحلية لمناهضة ترحيل السوق الأسبوعي خميس الزمامرة ” من بلدية الزمامرة إلى تراب الجماعة الترابية الغنادرة التابعة ترابيا لإقليم سيدي بنور، إذ تم انتخاب موسى مريد، منسقا عاما لهذه التنسيقية المحلية، خلال الإجتماع الذي حضره أكثر من 60 مشاركا، يمثلون تنظيماتأكمل القراءة »
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