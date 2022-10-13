مجتمع
العطــــــــــــش على أبواب مدن كبرى
البيضاء والرباط ومراكش مهددة بانقطاع جزئي للماء تعاني السدود جفافا كبيرا، بسبب قلة التساقطات المطرية، والتوحل، ما يهدد المدن الكبرى بالعطش، أو انقطاع الماء لفترات في البيضاء والمحمدية والرباط والصخيرات وسلا وسطات والجديدة وآسفي ومراكش. وقالت مصادر “الصباح” إن نزار بركة، وزير التجهيز والماء مطلوب منه التفاوضأكمل القراءة »
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