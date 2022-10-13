مجتمع
تمديد التقاعد إلى 65 سنة
تتجه الحكومة إلى رفع سن الإحالة على التقاعد في القطاعين العام والخاص إلى 65 سنة، بدل 63، حاليا، بالنسبة إلى الموظفين و60 سنة في ما يتعلق بالأجراء. وكشفت لجنة إصلاح أنظمة التقاعد، في اجتماعها الأول، الذي ترأسته وزيرة الاقتصاد والمالية، الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد والإصلاحات المرتقبة ومنهجيةأكمل القراءة »
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