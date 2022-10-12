أســــــرة
مخاطر وصفات إنقاص الوزن
أدهشور قال إن أغلبها يفتقر لعناصر غذائية يحتاجها الجسم قال محمد أدهشور، اختصاصي في التغذية والحمية العلاجية، إنه غالبا ما نسمع أو نقرأ عن وصفات، يروج على أنها “سحرية” وفعالة لفقدان كيلوغرامات من الدهون الزائدة إلى الأبد، لكن لها عواقب وخيمة على الجسم. وأوضح أدهشور في حديثأكمل القراءة »
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