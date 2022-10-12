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أســــــرة

مخاطر‭ ‬وصفات‭ ‬إنقاص‭ ‬الوزن

منذ 30 ثانية
حميات‭ ‬تفتقر‭ ‬إلى‭ ‬الدهون‭ ‬والكربوهيدرات‭ ‬والبروتينات‭                 (‬خاص‭) ‬
أدهشور‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬أغلبها‭ ‬يفتقر‭ ‬لعناصر‭ ‬غذائية‭ ‬يحتاجها‭ ‬الجسم قال‭ ‬محمد‭ ‬أدهشور،‭ ‬اختصاصي‭ ‬في‭ ‬التغذية‭ ‬والحمية‭ ‬العلاجية،‭ ‬إنه‭ ‬غالبا‭ ‬ما‭ ‬نسمع‭ ‬أو‭ ‬نقرأ‭ ‬عن‭ ‬وصفات،‭ ‬يروج‭ ‬على‭ ‬أنها‭ “‬سحرية‭” ‬وفعالة‭ ‬لفقدان‭ ‬كيلوغرامات‭ ‬من‭ ‬الدهون‭ ‬الزائدة‭ ‬إلى‭ ‬الأبد،‭ ‬لكن‭ ‬لها‭ ‬عواقب‭ ‬وخيمة‭ ‬على‭ ‬الجسم‭.‬ وأوضح‭ ‬أدهشور‭ ‬في‭ ‬حديث‭أكمل القراءة »

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منذ 30 ثانية


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