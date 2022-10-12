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أســــــرة

‭”‬أوميغا‭ ‬3‭” ‬لصحة‭ ‬الدماغ

منذ دقيقة واحدة
يساعد‭ ‬على‭ ‬التعلم‭ ‬والتذكر‭               (‬خاص‭)‬
إن‭ ‬استهلاك‭ ‬الأطعمة‭ ‬الغنية‭ ‬ب‭”‬أوميغا‭ ‬3‭” ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬سن‭ ‬الإنسان‭ ‬يتراوح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬40‭ ‬و50‭ ‬عاما‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬الوظائف‭ ‬الإدراكية،‭ ‬وفق‭ ‬دراسة‭ ‬علمية‭ ‬جديدة‭.‬ وقالت‭ ‬الدراسة‭ ‬إن‭ ‬تناول‭ ‬الأسماك‭ ‬الدهنية،‭ ‬مثل‭ ‬السلمون‭ ‬أو‭ ‬السردين،‭ ‬أو‭ ‬غيرها‭ ‬من‭ ‬الأطعمة‭ ‬الغنية‭ ‬ب‭”‬أوميغا‭ ‬3‭” ‬قد‭ ‬يساعد‭ ‬في‭ ‬الحفاظ‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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