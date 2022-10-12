أســــــرة
”أوميغا 3” لصحة الدماغ
إن استهلاك الأطعمة الغنية ب”أوميغا 3” عندما يكون سن الإنسان يتراوح ما بين 40 و50 عاما يساعد في الحفاظ على الوظائف الإدراكية، وفق دراسة علمية جديدة. وقالت الدراسة إن تناول الأسماك الدهنية، مثل السلمون أو السردين، أو غيرها من الأطعمة الغنية ب”أوميغا 3” قد يساعد في الحفاظأكمل القراءة »
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