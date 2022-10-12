الرياضة
المغرب يهزم الجزائر في قضية الألبسة
«أديداس» فسخت عقدها مع الاتحاد المحلي بعد تأكد «السرقة» فسخت شركة الألبسة الرياضية “أديداس”، عقدها مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بسبب الشكوى التي تقدم بها المغرب. وراسلت وزارة الثقافة المغربية شركة “أديداس”، وطلبت منها سحب أقمصة منتخب الجزائر لكرة القدم، لأن تصميمها مستوحى من نقوش “الزليج” المغربي.أكمل القراءة »
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