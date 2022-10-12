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الرياضة

المغرب يهزم الجزائر في قضية الألبسة

منذ دقيقتين
Algerian players are pictured during a friendly football match with Guinea on September 23, 2022 in Oran. - Morocco has asked German sportswear giant Adidas to cancel newly designed football tops for arch-rival Algeria, accusing it of appropriating "Moroccan cultural heritage", according to a lawyer's letter seen on September 29. Moroccan lawyer Mourad Elajouti, on behalf of the culture ministry, said a geometrical design pattern known as "zellige", common in Morocco's multi-coloured ceramic mosaics, appears on the Algerian top. (Photo by AFP)
«أديداس» فسخت عقدها مع الاتحاد المحلي بعد تأكد «السرقة» فسخت شركة الألبسة الرياضية “أديداس”، عقدها مع الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بسبب الشكوى التي تقدم بها المغرب. وراسلت وزارة الثقافة المغربية شركة “أديداس”، وطلبت منها سحب أقمصة منتخب الجزائر لكرة القدم، لأن تصميمها مستوحى من نقوش “الزليج” المغربي.أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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