وطنية
تجديد الثقة في عرشان
جدد المؤتمر الوطني الخامس للحركة الديمقراطية الاجتماعية، المنعقد نهاية الأسبوع الماضي في ضواحي الرباط، تحت شعار «برنامجنا قاطرة للتنمية والاستقرار الاجتماعي»، الثقة في عبد الصمد عرشان، أمينا عاما للحزب، بعدما ترشح وحيدا دون منافس. وبعد إعادة انتخابه، عبر عرشان الأصغر عن سعادته بالثقة التي وضعها فيه مجموعأكمل القراءة »
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