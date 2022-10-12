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“عبيدات الرمى” بإيطاليا
تستعد مجموعة “عبيدات الرمى” للقيام بجولة فنية بإيطاليا، إذ ستحط الرحال بعدد من المدن للقاء أبناء الجالية المغربية بالمهجر. وأكد أعضاء المجموعة ل”الصباح” أن الجولة الفنية سيتم على هامشها الاشتغال على أعمال جديدة، سيتم الإعلان عنها خلال الفترة المقبلة. وعبر أعضاء المجموعة عن اعتزازهم وفخرهم بدعم مجموعةأكمل القراءة »
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