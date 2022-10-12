الرياضة
كواليس الفرق
الوداد الرياضي انطلقت أمس (الثلاثاء)، عملية بيع التذاكر الخاصة بمباراة الوداد وريفرز يونايتد النيجيري، الأحد المقبل، لحساب إياب الدور المؤهل لمجموعات عصبة أبطال إفريقيا. وحددت «كازا إيفنت»، عبر بيان رسمي، أثمنة تذاكر المباراة، في 40 درهما للمنطقة 4 و5 و6 و7، و120 درهما للمنطقة 2 و3، و500أكمل القراءة »
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