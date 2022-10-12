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الصباح الفني

جنات‭ ‬بمهرجان‭ ‬الموسيقى‭ ‬العربية

منذ 5 دقائق
تلتقي‭ ‬الفنانة‭ ‬جنات‭ ‬مهيد‭ ‬جمهورها‭ ‬يوم‭ ‬واحد‭ ‬وثلاثين‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬تحييه‭ ‬ب‭”‬دار‭ ‬الأوبرا‭” ‬المصرية‭ ‬ضمن‭ ‬فعاليات‭ ‬مهرجان‭ ‬الموسيقى‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الواحدة‭ ‬والثلاثين‭ ‬منه‭. ‬ وبدأت‭ ‬الفنانة‭ ‬جنات‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ ‬لحفلها‭ ‬الفني‭ ‬عبر‭ ‬حساباتها‭ ‬الرسمية‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬إذ‭ ‬دعت‭ ‬جمهورها‭ ‬إلى‭ ‬حضور‭ ‬الحفل،‭أكمل القراءة »

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منذ 5 دقائق


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