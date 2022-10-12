الصباح الفني
جنات بمهرجان الموسيقى العربية
تلتقي الفنانة جنات مهيد جمهورها يوم واحد وثلاثين أكتوبر الجاري في حفل تحييه ب”دار الأوبرا” المصرية ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في النسخة الواحدة والثلاثين منه. وبدأت الفنانة جنات في الترويج لحفلها الفني عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ دعت جمهورها إلى حضور الحفل،أكمل القراءة »
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