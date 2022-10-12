الرياضة
تحكيم سنغالي للجيش وأشانتي
الفريق يسافر إلى غينيا مكتمل الصفوف ومنحة استثنائية للاعبين عينت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم طاقم تحكيم سنغاليا للمباراة، التي يحل فيها الجيش الملكي ضيفا على أشانتي غولدن بويز الغيني، بعد غد (الجمعة)، بملعب لانسانا كونتي بنغونو الغينية، لحساب إياب الدور الثاني من مسابقة كأس «كاف». ويقود المباراةأكمل القراءة »
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