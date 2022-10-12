الرياضة
نزاع جديد للرجاء
الفريق يسارع الزمن لحسم اتفاقية شراكة للرفع من مداخيل الاستشهار بدأ مسؤولو الرجاء الرياضي في البحث عن مخرج للنزاعات الجديدة التي ظهرت أخيرا، إذ لجأ لاعبون إلى الجامعة الملكية لكرة القدم، من أجل استخلاص مستحقاتهم العالقة. ويعتبر يوسف غرب آخر لاعب وضع شكاية لدى الجامعة، إذ يطالبأكمل القراءة »
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