الصباح الـتـربـوي
وكالة خاصة
< يعتبر التعليم الأولي رهانا إستراتيجيا في مختلف الأنظمة التربوية، ورافعة أساسية لتقدم المجتمع عبر الاستثمار في الرأسمال البشري وتأهيله لأجل الانخراط الإيجابي في مسار التنمية الشاملة. والأمر كذلك في وطننا حيث يعتبر ورشا وطنيا يخدم الهوية المغربية. وهنا يحضرني خطاب المغفور له الحسن الثاني في افتتاحأكمل القراءة »
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