حوادث
تبرئة مغتصب تهز استئنافية آسفي
هيأة الدفاع كشفت اختلالات شابت المحاكمة معتبرة القرار تشجيعا على اغتصاب الأطفال تسبب قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بآسفي تبرئة متهم باغتصاب طفل، في احتقان كبير لدى الحقوقيين وجمعيات الطفولة ومحامين قرروا تبني ملف الضحية القاصر. وأجج قرار تبرئة المتهم، غضب الحقوقيين وعائلة الطفل، خاصة أن الحكم جاءأكمل القراءة »
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