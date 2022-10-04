حوادث
“براكاج”لسرقة سيارة يستنفر الدرك
استنفرت مصالح الدرك الملكي ببوسكورة، ونظيرتها بالمركز القضائي، عناصرها لحل لغز اعتراض سيارة جديدة، وسرقتها من صاحبها، وهي الجريمة التي وقعت قبل يومين، بمنطقة قريبة من دوار أولاد عامر بالطريق المؤدية إلى مقر شركة معروفة للسيارات. وحسب إفادة مصادر متطابقة، فإن سائق السيارة وهو ميكانيكي، توقف فجأةأكمل القراءة »
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