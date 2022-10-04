حوادث
السجن لسارق الدراجات النارية
قضت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بإدانة سائق دراجة نارية، والحكم عليه ب8 سنوات سجنا نافذا، بعد متابعته من قبل الوكيل العام للملك ومؤاخذته، من أجل جناية السرقة الموصوفة مع تعدد الجناة. وورد في محضر الضابطة القضائية أنها توصلت بشكاية من أحد المشتكين، أكدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا