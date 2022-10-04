حوادث
إحداث وحدة لتشغيل نزلاء سجن بتاونات
زار محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أخيرا، بقعة أرضية قرب سجن عين عائشة بتاونات، ستخصص لإحداث وحدة إنتاجية متخصصة في تحويل النباتات الطبية والعطرية لتشغيل سجناء بموجب اتفاقية موقعة مع عمالة تاونات ومجلسها الإقليمي. وأعطيت بحضور عامل الإقليم ووفد رسمي، انطلاقة هذا المشروعأكمل القراءة »
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