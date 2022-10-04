حوادث
رفع عقوبة مهاجرين سريين بالناظور
قررت الغرفة الجنحية التلبسية بمحكمة الاستئناف بالناظور، أخيرا، رفع العقوبة الحبسية ل 15 مهاجرا غير نظامي، المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها مليلية المحتلة، 24 يونيو الماضي. ورفعت الغرفة ذاتها مدة العقوبة في حق المهاجرين الخمسة عشر، إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا مع غرامة نافذة قدرها 500أكمل القراءة »
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