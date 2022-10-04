حوادث
خمس سنوات للص بمكناس
توبع بجناية السرقة الموصوفة بظروف العنف وجنحة حيازة السلاح الأبيض قضت غرفة الجنايات الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بمكناس أخيرا، بتأييد الحكم الابتدائي بالمحكمة ذاتها، القاضي بمؤاخذة شخص ثلاثيني لارتكابه جناية السرقة الموصوفة بظروف العنف والتهديد بالعنف وجنحة حيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص وممتلكاتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا