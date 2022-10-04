حوادث
بلجيكا تعتقل الإمام إيكيوسن
السلطات المغربية لم تعلن موقفها من قرار الترحيل بعد سابقة الرفض اعتقلت الشرطة البلجيكية الداعية حسن ايكيوسن، فرنسي المولد والتنشئة الاجتماعية، ومن أصول مغربية. وكشف فانسان فان كويكنبورن، وزير العدل البلجيكي، خبر الاعتقال قرب منطقة تورناي الواقعة بين حدود بلده وفرنسا. وأكد الوزير البلجيكي أن قرار الاعتقالأكمل القراءة »
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