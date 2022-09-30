وطنية
الانتقال يغري القضاة
الطلبات تفوق الخصاص المعلن عنه والمحاكم تعاني نقصا مع اقتراب انتهاء الأجل الذي وضعه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في شأن طلبات الانتقال للقضاة الراغبين في ذلك، والذي يصادف السابع من أكتوبر المقبل، سارع عدد منهم إلى تفعيل تلك الإمكانية، خاصة أن المجلس أكد أن طلبات الانتقال التيأكمل القراءة »
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