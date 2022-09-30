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وطنية

الانتقال‭ ‬يغري‭ ‬القضاة

منذ 3 دقائق
الخصاص‭ ‬يشكل‭ ‬هاجسا‭ ‬حقيقيا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المحاكم‭     (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
الطلبات‭ ‬تفوق‭ ‬الخصاص‭ ‬المعلن‭ ‬عنه‭ ‬والمحاكم‭ ‬تعاني‭ ‬نقصا مع‭ ‬اقتراب‭ ‬انتهاء‭ ‬الأجل‭ ‬الذي‭ ‬وضعه‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للسلطة‭ ‬القضائية‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬طلبات‭ ‬الانتقال‭ ‬للقضاة‭ ‬الراغبين‭ ‬في‭ ‬ذلك،‭ ‬والذي‭ ‬يصادف‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل،‭ ‬سارع‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬إلى‭ ‬تفعيل‭ ‬تلك‭ ‬الإمكانية،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬المجلس‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬طلبات‭ ‬الانتقال‭ ‬التي‭أكمل القراءة »

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