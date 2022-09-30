الصباح الفني
الخياري يتضامن مع شرطي نفق الموحدين
زار الفنان الكوميدي محمد الخياري، الثلاثاء الماضي، شرطي المرور مراد عبود في المستشفى، بعد تعرضه مطلع الأسبوع الجاري لحادثة سير أثناء مزاولته لعمله بنفق الموحدين بالدار البيضاء. ونشر الخياري، عبر حسابه على انستغرام، مجموعة من الصور توثق زيارته لهذا الشرطي، الذي يرقد في المستشفى منذ تعرضه لحادثةأكمل القراءة »
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