الصباح الفني
جاد المالح في السينما
يعود الكوميدي جاد المالح للسينما، بعد غياب دام خمس سنوات، من خلال فيلم سينمائي طويل من كتابته وإخراجه، بعنوان “reste un peu”. وكشف جاد المالح، في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن المقطع الترويجي للفيلم الجديد، الذي يجسد فيه دوره، حيث يقرر العودة إلى فرنسا ولوالديه وأصدقائهأكمل القراءة »
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