الرياضة
“الماص” يتنفس الصعداء بتأهيل الفقيه
الفريق يسافر غدا إلى مراكش وبنسلطان: لا خيار سوى الفوز تنفس المغرب الفاسي الصعداء، بعد تأهيل لاعبه محمد الفقيه، من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعدما غاب عن المباريات الثلاث الماضية. يسافر الفقيه مع الفريق الفاسي إلى مراكش، غدا (السبت)، من أجل مواجهة الفتح الرباطي، بعدأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا