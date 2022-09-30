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اذاعة وتلفزيون

“أزرق القفطان”

منذ 6 دقائق
كشف المركز السينمائي المغربي عن اختيار فيلم “أزرق القفطان” لمخرجته مريم التوزاني لتمثيل المغرب في مسابقة الأوسكار ل 2023 في فئة “الفيلم الروائي الطويل الأجنبي”. وذكر المركز أن لجنة انتقاء برئاسة سميرة الحيمر، رئيسة قسم الاستغلال والتوزيع بالمركز السينمائي المغربي، اختارت فيلم “أزرق القفطان” من فيلمين مؤهلين،أكمل القراءة »

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منذ 6 دقائق


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