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“أزرق القفطان”
كشف المركز السينمائي المغربي عن اختيار فيلم “أزرق القفطان” لمخرجته مريم التوزاني لتمثيل المغرب في مسابقة الأوسكار ل 2023 في فئة “الفيلم الروائي الطويل الأجنبي”. وذكر المركز أن لجنة انتقاء برئاسة سميرة الحيمر، رئيسة قسم الاستغلال والتوزيع بالمركز السينمائي المغربي، اختارت فيلم “أزرق القفطان” من فيلمين مؤهلين،أكمل القراءة »
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