الرياضة
500 تذكرة لجمهور طنجة بآسفي
الفريق العبدي حدد ثمنها في 30 درهما خصصت إدارة أولمبيك آسفي 500 تذكرة لجمهور اتحاد طنجة، الذي يرغب في حضور المباراة، التي تجمع بين الفريقين، مساء غد (السبت)، في إطار الدورة الرابعة من بطولة القسم الأول. ووفق معطيات دقيقة حصلت عليها” الصباح”، فإن هذه النقطة كانت موضوعأكمل القراءة »
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