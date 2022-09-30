الرياضة
البخاري: الأسود سيبلغون الدور الثاني
توقع نور الدين البخاري، اللاعب الدولي السابق للمنتخب المغربي، مرور الأسود إلى الدور الثاني من مونديال قطر، وفوزهم على المنتخبين الكرواتي والكندي والتعادل أمام بلجيكا. وأضاف البخاري في تصريح لـ “الصباح”، أنه تابع مباراتي المنتخب الوطني أمام الشيلي وباراغواي، وانطلاقا من أدائه فيهما، توقع أن يظهر فيأكمل القراءة »
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