الرياضة
فصائل الجيش تقاطع مباراة الجديدة
اعتبرت برمجتها في الرابعة هدرا مدرسيا وتطالب بالإفراج عن معتقليها قررت مجموعتا “إلترا عسكري” و”بلاك أرمي”، مقاطعة مباراة فريقهما الجيش الملكي أمام الدفاع الجديدي، اليوم (الجمعة) بملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، لحساب الدورة الرابعة من منافسات البطولة. وتأتي هذه المقاطعة بسبب برمجة مباراةأكمل القراءة »
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