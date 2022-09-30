الرياضة
كرمان: سير البطولة يضر بالأندية
الإطار الوطني قال إنه لا يشتغل من أجل المال وصف سعد كرمان، الإطار الوطني، مستوى كرة القدم الوطنية، بالمتطور والأفضل عربيا وقاريا. وأكد كرمان، المدرب المساعد السابق بالوداد الرياضي، في حوار مع «الصباح»، أنه يجب تطوير العديد من الأمور، للسير قدما بكرة القدم الوطنية، للمحافظة على نسقأكمل القراءة »
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