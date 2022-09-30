اذاعة وتلفزيون
التحقيق في انقطاع البث بالإذاعة الوطنية
ممثلو النقابة الوطنية للصحافة دعوا إلى اتخاذ اللازم تفاديا لتكراره أثار حادث انقطاع البث بالإذاعة الوطنية لحوالي ساعة، كثيرا من الجدل، كما كان وراء مطالب بفتح تحقيق في الموضوع تفاديا لتكراره. ودعا ممثلو النقابة الوطنية للصحافة المغربية في اجتماع عقد مع إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، إلىأكمل القراءة »
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