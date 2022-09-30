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الصباح الفني

الغافولي بإيموزار كندر

منذ 13 دقيقة
  عبر الفنان زكرياء الغافولي عن سعادته بنجاح الحفل الفني الذي أحياه ضمن فعاليات مهرجان إيموزار كندر. وتقاسم الغافولي مع متابعيه على صفحته الرسمية على “إنستغرام” مقطع فيديو من أجواء حفله الفني، كما جاء في تعليقه قوله “أشكر كل من ساهم في إنجاح حفلي ضمن مهرجان إيموزارأكمل القراءة »

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منذ 13 دقيقة


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