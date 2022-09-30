الرياضة
برشيد يسترجع جديرة
يستعين محمد الكيسر، مدرب يوسفية برشيد، بعلي جديرة، في خط الوسط، أمام شباب بنكرير، خلال المباراة التي تجرى اليوم (الجمعة)، بالملعب البلدي ببنكرير، لحساب الدورة الرابعة من بطولة القسم الثاني. وتنفس يوسفية برشيد الصعداء، بحضور جديرة ضمن التركيبة الرسمية، إذ يعول عليه لمنح الإضافة، من أجل العودةأكمل القراءة »
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