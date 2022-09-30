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“إس أر” على “نتفليكس”
استحوذت منصة “نتفليكس” على حقوق عرض الفيلم الوثائقي “إس أر”، الذي يتناول سيرة الممثل وصانع الأفلام الأمريكي الراحل روبرت جون داوني الأب، والد الممثل روبرت داوني جونيور، بطل سلسلة أفلام المنتقمين. وعُرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان تيلورايد السينمائي، في الفترة من 2 إلى 6 شتنبر الجاري،أكمل القراءة »
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